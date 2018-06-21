Работа мэров оценивалась по двум блокам - политико-управленческому и социально-экономическому. Анализировалась ситуация во всех столицах субъектов Федерации и других городах с населением более 300 тысяч человек. Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону. В нижней части рейтинга расположились Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала. Это города, где недавно сменилась власть. Среди аутсайдеров также Новосибирск (73-е место), Воронеж (66-е), Пермь (63-е), где власть, по мнению экспертов, неэффективно пользуется своими ресурсами. При этом, отмечают эксперты, эффективность власти не зависит от того, двуглавая или одноглавая система управления используется в городе, - куда большее значение имеют бюджетная политика и финансовая обеспеченность.
В большинстве городов России сейчас действует система так называемых дуумвиратов (двуглавая система управления): гордума утверждает главу муниципального образования, который всерьез ни на что не влияет, а губернатор заключает контракт с сити-менеджером. Лояльный региональному руководителю менеджер контролирует все финансовые потоки в городе. Официально считается, что только такая структура управления городами по-настоящему эффективна. Она якобы помогает выстроить вертикаль власти и заставляет городских чиновников работать энергичней. На практике же это означает, что реальные полномочия по управлению городом переходят к нанятому администрацией сити-менеджеру, а мэр, избираемый городской Думой, становится декоративной фигурой.
За последние пять лет число административных центров, управляемых сити-менеджерами, возросло более чем в три раза.
Институт сити-менеджеров введен в 44 региональных столицах и почти в 5 тысячах муниципальных образований. Новосибирск - едва ли не последний бастион независимости градоначальников от административной вертикали. Мэр этого города Анатолий Локоть был избран прямым голосованием. Он считает институт сити-менеджеров неэффективной моделью муниципального управления.
На одноглавую систему управления перешел в октябре 2017 года Нижний Новгород. К одноглавой вернется в сентябре Екатеринбург: Законодательное собрание приняло закон, по которому единственный глава будет избираться депутатами на конкурсной основе.
Почему в крупных городах происходит массовый переход от двуглавой системы управления к одноглавой? "Оптимальных моделей устройства местной власти нет, - говорит директор екатеринбургского Института муниципального управления Игорь Выдрин. - До 2010 года одноглавая система была самой распространенной в России.
Потом стали говорить, что одного главы мало, что у него возникает желание поиграть в политику, что лучше, когда есть двое глав: один формально выше - он возглавляет городскую Думу и представляет муниципалитет, а второй руководит исполнительной властью. Но фактически, неформально, у второго гораздо больше полномочий, в его руках - бюджет, у него в подчинении аппарат, он сильнее, мобильнее и организованнее. Считалось, что такая модель - изначально конфликтная. Екатеринбургу конфликта удалось избежать, хотя двуглавость у нас существует с ноября 2010 года".
Назначать главу города или избирать прямым голосованием - на этот счет тоже нет мнения. Например, утверждения, что прямые выборы мэров не востребуются населением, опровергаются результатами социологических опросов. По данным "Левада-центра", 65 процентов граждан считают, что мэры городов, а также главы районов и поселений должны избираться всеобщим голосованием, 12 процентов выступают за назначение мэра конкурсной комиссией, еще 5 процентов предпочитают избрание руководителя муниципалитета из числа депутатов. На вопрос, как бы вы отнеслись к проведению референдума (одновременно с президентскими выборами) о принятии закона, устанавливающего обязательность прямых выборов глав местного самоуправления, более 70 процентов опрошенных ответили положительно, 8 процентов эту идею не поддержали. Если референдум состоится, 56 процентов проголосуют за принятие такого закона, 16 процентов не определились с ответом, 14 процентов не знают, как проголосуют, или сомневаются в своем участии, 7 процентов проголосовали бы против.
Прямые выборы мэров сохранились сегодня только в девяти региональных центрах из 80.
Почему до последнего времени поощрялась отмена прямых выборов мэров, в общем, понятно. Такие мэры бывают излишне самостоятельны, строптивы. Тут, конечно, еще и ревность со стороны губернаторов, и земельные интересы, и борьба за финансовые потоки.
Всенародно же избранные мэры (там, где они еще остались) чувствуют шаткость своего положения. Согласно закону, их могут отправлять в отставку. Таким правом наделены депутаты городских собраний и глава субъекта Федерации.
Мэр не может оспаривать свою отставку в суде, но если не согласен с ней, "имеет право изложить свое особое мнение в письменном виде".
Результаты реформы местного самоуправления появятся только тогда, когда расширение полномочий местной власти будет подкрепляться финансово. А до тех пор, пока муниципальная казна бедна, населению будет все равно, избран городской глава или назначен.