Новости

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Перу 20:20
Объявлены составы команд матча Аргентина - Хорватия 20:15
Алексей Груздев назначен замминистра промышленности и торговли 20:02
Заместителем главы Минпромторга стал Алексей Груздев 19:58
Принцесса Японии: Для меня большая честь быть в России 19:55
Рабочий день могут сократить на 1-4 часа 19:35
Житель Челябинска выиграл в лотерею больше 170 миллионов рублей 19:01
"Матч ТВ" установил рекорд по средней доле телесмотрения 19:00
В Липецке КамАЗ протаранил шесть машин на остановке 18:58
Европол предупредил об опасности роста терроризма в Европе 18:55
Пол Маккартни рассказал о своем новом альбоме Egypt Station 18:45
Супругу премьера Израиля обвинили в растрате госсредств 18:30
Крупнейший центр сертификации автомобилей будет создан в Подмосковье 18:26
Источник назвал внезапную причину развода Сергея Шнурова 18:20
Сейм Латвии запретил обучение на русском языке 18:11
Новгородец ответит в суде за убийство и каннибализм 18:10
НАТО посоветовали опасаться "секретного флота" России 18:10
На матче Дания - Австралия побывал миллионный зритель ЧМ-2018 18:04
Со дна Байкала подняли уникальную 100-летнюю находку 18:00
Госдума одобрила налоговые льготы для детей-инвалидов 17:55
В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion 17:55
Российские художники к ЧМ создали картины на тему футбола 17:50
Франция - Перу - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 17:50
Российские комплексы С-500 назвали ответом на западные санкции 17:35
Фарфан не попал в стартовый состав Перу на матч с Францией 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 19:53
Рубрика: Власть

Крайние мэры

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Власти многих городов работают неудовлетворительно. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики, составив рейтинг эффективности управления в городских округах.

Работа мэров оценивалась по двум блокам - политико-управленческому и социально-экономическому. Анализировалась ситуация во всех столицах субъектов Федерации и других городах с населением более 300 тысяч человек. Первые места в рейтинге заняли Казань, Тюмень и Ростов-на-Дону. В нижней части рейтинга расположились Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Махачкала. Это города, где недавно сменилась власть. Среди аутсайдеров также Новосибирск (73-е место), Воронеж (66-е), Пермь (63-е), где власть, по мнению экспертов, неэффективно пользуется своими ресурсами. При этом, отмечают эксперты, эффективность власти не зависит от того, двуглавая или одноглавая система управления используется в городе, - куда большее значение имеют бюджетная политика и финансовая обеспеченность.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Путин рассказал, где взять деньги на борьбу с бедностью

В большинстве городов России сейчас действует система так называемых дуумвиратов (двуглавая система управления): гордума утверждает главу муниципального образования, который всерьез ни на что не влияет, а губернатор заключает контракт с сити-менеджером. Лояльный региональному руководителю менеджер контролирует все финансовые потоки в городе. Официально считается, что только такая структура управления городами по-настоящему эффективна. Она якобы помогает выстроить вертикаль власти и заставляет городских чиновников работать энергичней. На практике же это означает, что реальные полномочия по управлению городом переходят к нанятому администрацией сити-менеджеру, а мэр, избираемый городской Думой, становится декоративной фигурой.

За последние пять лет число административных центров, управляемых сити-менеджерами, возросло более чем в три раза.

Институт сити-менеджеров введен в 44 региональных столицах и почти в 5 тысячах муниципальных образований. Новосибирск - едва ли не последний бастион независимости градоначальников от административной вертикали. Мэр этого города Анатолий Локоть был избран прямым голосованием. Он считает институт сити-менеджеров неэффективной моделью муниципального управления.

Эффективность власти не зависит от того, двуглавая или одноглавая система управления используется в городе

На одноглавую систему управления перешел в октябре 2017 года Нижний Новгород. К одноглавой вернется в сентябре Екатеринбург: Законодательное собрание приняло закон, по которому единственный глава будет избираться депутатами на конкурсной основе.

Почему в крупных городах происходит массовый переход от двуглавой системы управления к одноглавой? "Оптимальных моделей устройства местной власти нет, - говорит директор екатеринбургского Института муниципального управления Игорь Выдрин. - До 2010 года одноглавая система была самой распространенной в России.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Мировая политика разворачивается на Восток

Потом стали говорить, что одного главы мало, что у него возникает желание поиграть в политику, что лучше, когда есть двое глав: один формально выше - он возглавляет городскую Думу и представляет муниципалитет, а второй руководит исполнительной властью. Но фактически, неформально, у второго гораздо больше полномочий, в его руках - бюджет, у него в подчинении аппарат, он сильнее, мобильнее и организованнее. Считалось, что такая модель - изначально конфликтная. Екатеринбургу конфликта удалось избежать, хотя двуглавость у нас существует с ноября 2010 года".

Назначать главу города или избирать прямым голосованием - на этот счет тоже нет мнения. Например, утверждения, что прямые выборы мэров не востребуются населением, опровергаются результатами социологических опросов. По данным "Левада-центра", 65 процентов граждан считают, что мэры городов, а также главы районов и поселений должны избираться всеобщим голосованием, 12 процентов выступают за назначение мэра конкурсной комиссией, еще 5 процентов предпочитают избрание руководителя муниципалитета из числа депутатов. На вопрос, как бы вы отнеслись к проведению референдума (одновременно с президентскими выборами) о принятии закона, устанавливающего обязательность прямых выборов глав местного самоуправления, более 70 процентов опрошенных ответили положительно, 8 процентов эту идею не поддержали. Если референдум состоится, 56 процентов проголосуют за принятие такого закона, 16 процентов не определились с ответом, 14 процентов не знают, как проголосуют, или сомневаются в своем участии, 7 процентов проголосовали бы против.

Прямые выборы мэров сохранились сегодня только в девяти региональных центрах из 80.

Почему до последнего времени поощрялась отмена прямых выборов мэров, в общем, понятно. Такие мэры бывают излишне самостоятельны, строптивы. Тут, конечно, еще и ревность со стороны губернаторов, и земельные интересы, и борьба за финансовые потоки.

Пока муниципальная казна бедна, населению будет все равно, избран городской глава или назначен

Всенародно же избранные мэры (там, где они еще остались) чувствуют шаткость своего положения. Согласно закону, их могут отправлять в отставку. Таким правом наделены депутаты городских собраний и глава субъекта Федерации.

Мэр не может оспаривать свою отставку в суде, но если не согласен с ней, "имеет право изложить свое особое мнение в письменном виде".

Результаты реформы местного самоуправления появятся только тогда, когда расширение полномочий местной власти будет подкрепляться финансово. А до тех пор, пока муниципальная казна бедна, населению будет все равно, избран городской глава или назначен.

Власть Работа власти Внутренняя политика

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Порог беспошлинного ввоза товаров может быть снижен до 100 евро
Трамп на саммите G7 швырнул в Меркель конфетами
Минтруд предложил изменить систему доплат к пенсии
МЧС предупредило о приходе в Москву 30-градусной жары‍