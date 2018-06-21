Взносы регионов в ОМС профинансируют из бюджета

Взносы регионов в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) за неработающих граждан (пенсионеры, студенты и безработные) в размере до 500 миллиардов рублей в год может взять на себя государство - с таким предложением в Совете Федерации выступил первый вице-премьер Антон Силуанов.

В первую очередь, конкретизировал он, инициатива может коснуться пенсионеров, а смысл инициативы, считает Силуанов, в том, чтобы можно было обеспечить нормальный баланс между теми национальными проектами, которые передаются в регионы, пишет "Коммерсант".

Лечение более 50 миллионов человек, на которое требуется до полутриллиона рублей, сегодня забирает достаточно большой объем региональных бюджетов - от 1,3 процента в Москве до 10 процентов в Алтайском крае. При этом в федеральном фонде ОМС на текущий год на эти цели запланировано 620 миллиардов рублей.