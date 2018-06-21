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Рубрика: В мире

За перевозку наркотиков жителя Шанхая приговорили к смертной казни

Суд Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который перевозил в автомобиле почти 5 килограммов метамфетамина.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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В апреле прошлого года осужденный, используя интернет, сумел выйти на наркодиллера в южной провинции Гуандун и договориться с ним о приобретении крупной партии запрещенного порошка.

Сотрудники полиции узнали о сделке и провели спецоперацию. Метамфетамин был обнаружен под пластиковыми панелями в дверях автомобиля.

Как отмечает ТАСС, в Китае за незаконный оборот свыше 50 граммов наркотика предусмотрено достаточно суровое наказание - от 15 лет тюрьмы до смертной казни.

В мире Восточная Азия Китай

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