За перевозку наркотиков жителя Шанхая приговорили к смертной казни

Суд Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который перевозил в автомобиле почти 5 килограммов метамфетамина.

В апреле прошлого года осужденный, используя интернет, сумел выйти на наркодиллера в южной провинции Гуандун и договориться с ним о приобретении крупной партии запрещенного порошка.

Сотрудники полиции узнали о сделке и провели спецоперацию. Метамфетамин был обнаружен под пластиковыми панелями в дверях автомобиля.

Как отмечает ТАСС, в Китае за незаконный оборот свыше 50 граммов наркотика предусмотрено достаточно суровое наказание - от 15 лет тюрьмы до смертной казни.