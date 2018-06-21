Зачем россиянам добавят выходной?

Россиянам могут добавить оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Законопроект с поправками в Трудовой кодекс находится на рассмотрении в Госдуме. А что думают по этому поводу наши белорусские читатели?

Светлана Котова, начальник управления юридической работы аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси:

- В Беларуси этот вопрос урегулирован Трудовым кодексом. Так, при нахождении в государственных организациях здравоохранения на медосмотре или медобследовании в рабочее время за работниками, обязанными проходить такие обследования, сохраняется средний заработок. Речь идет о людях, занятых в организациях пищевой промышленности, общественного питания, здравоохранения, в учреждениях образования и других. Для тех же, кто не обязан проходить периодические медосмотры, вопрос предоставления свободного от работы дня может решаться через коллективные договоры.

Вера Стасевич, главврач 19-й центральной районной поликлиники, Минск:

- В прохождении планового медобследования должна быть заинтересованность прежде всего самого человека. Это ведь его здоровье. А государство только создает условия. В Минске, например, сейчас даже в субботу специально сделали диспансерные дни: помимо дежурных врачей, выводим и других специалистов, чтобы люди могли попасть на прием.

Игорь Лазарчик, заместитель главврача Минской областной детской клинической больницы:

- Надо среди населения больше заниматься пропагандой здорового образа жизни. Профилактика должна быть нацелена на самосознание и самоконтроль. А что я сам сделал, чтобы у меня было хорошее здоровье? Вот о чем должен думать человек. А когда идет мама с ребеночком в коляске и курит, о чем тут говорить...

Галина Воравко, машинист башенного крана:

- Раз в два года мы проходим плановый медосмотр, в этот день не работаем, но строительное управление нам его оплачивает. Думаю, это правильно. Мы же проходим медкомиссию для работы. А иначе пришлось бы тратить свой выходной или думать, как днем успеть в поликлинику, а в ночную смену - на строительный объект... Другое дело, если за один день всех врачей пройти не успел.