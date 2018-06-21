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Рубрика: Экономика

Введут в курс доллара

Россиян предупредят о рисках валютных кредитов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7597 (134)
Банки будут предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов. Кроме того, они расширят перечень общей информации в розничном кредитном договоре, оформленном через интернет.

Эти нормы вступают в силу с 24 июня 2018 года. Кредитор будет обязан указывать дату, начиная с которой начисляются проценты, или порядок определения такой даты. Заемщиков, получающих доходы в валюте, которая отличается от валюты кредита или займа, нужно будет информировать о повышенных рисках, следует из поправок. То же правило касается и ипотечных договоров.

Полная стоимость кредита будет определяться как в процентах годовых, так и в денежном выражении. Поправки предусматривают требования к размещению этой информации в договоре. Так, полная стоимость кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора перед таблицей с индивидуальными условиями.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Она наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта, говорится в документе. Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не меньше пяти процентов от площади первой страницы договора.

При категорировании потребительских кредитов или займов также будет учитываться, получает ли заемщик на счет, открытый у своего кредитора, зарплату, пенсии, пособия и другие социальные или компенсационные выплаты. Кроме того, в расчет полной стоимости кредита, обеспеченного ипотекой, будет включаться сумма страховой премии, выплачиваемой по договору страхования предмета залога. Рядом с информацией о полной стоимости такого кредита в денежном выражении нужно будет указывать примерный размер среднемесячного платежа заемщика, носящий информационный характер.

По данным Банка России, в мае 2018 года объем кредитования физических лиц банками вырос на два процента (в апреле фиксировался рост на 1,8 процента) и превысил 13,03 триллиона рублей. Всего с начала года этот показатель увеличился на 7,2 процента. Для сравнения, в январе-мае 2017 года кредитование росло на 2,4 процента.

97,8 миллиарда рублей составил к 1 июня 2018 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам в иностранной валюте

Подавляющее большинство кредитов выдано в рублях, их объем превышает валютные кредиты более чем в 130 раз - 12,9 триллиона рублей против 97,8 миллиарда рублей. Просроченная задолженность заемщиков к 1 июня 2018 года составляла 822,5 миллиарда рублей. В мае этот показатель увеличился на 0,5 процента после снижения на 2,2 процента в апреле. За январь-май нынешнего года просрочка сократилась на 2,9 процента, следует из данных Банка России. К общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность за май снизилась на 0,1 процента и составила 6,3 процента.

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