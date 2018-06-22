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Александр Домогаров сыграет в "русско-турецких" "Гардемаринах"

Новость 22.06.2018, 19:45 | Текст: Олег Усков

Популярный советский, российский актер, телеведущий и шансонье, 54-летний народный артист РФ Александр Домогаров сыграет в четвертой части сериала Светланы Дружининой "Гардемарины". Об этом Домогаров рассказал в пятницу в интервью ТАСС.

Известно, что Министерство культуры России выделило госфинансирование на создание "Гардемаринов-4", которых режиссер задумала много лет назад, и идеи стойко придерживалась.

"Самое главное, что Светлана Сергеевна не оставляет этих планов. А я планирую сниматься в этой картине, да, готов поддержать этот проект", - уточнил появлявшийся в триквеле серии артист. Добавив, что в новой ленте на ведущие роли выведут уже молодых актеров - "они уже будут на первом плане".

Фото: kinopoisk.ru
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События очередной части будут завязаны на 1787-м - временах Русско-турецкой войны. Предполагалось, что съемки начнутся еще в 1991-м, но возникли финансовые неурядицы, и проект свернули.

Премьера телефильма "Гардемарины, вперед!" (гардемарины - унтер-офицеры Русского императорского флота), в основе которого - роман советской писательницы Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы", состоялась в 1988 году. С большим триумфом. Что неудивительно. Лента собрала блестящий актерский состав, сюжет - хорош, патриотичен, да и саундтрек не подкачал. В 91-м вышла вторая часть - "Виват, гардемарины!", через год - "Гардемарины III".

Александр Домогаров родился в 1963 году в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1984 по 1985 годы служил в Малом театре в Москве, с 1985 по 1995-й - в Центральном академическом театре Советской армии. Оттуда перешел в Театре им. Моссовета. В кино дебютировал в середине восьмидесятых. Известен по ролям в фильмах "Асса", "Визит дамы", сериалах "Марш Турецкого" и "Бандитский Петербург".

Напомним. В марте Домогаров оказался в центре скандала.

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