Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом

Анна Кузнецова остается Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в пятницу.

"Это большое доверие и ответственность, - прокомментировала она свое переназначение. - Все, что касается детства, требует особого подхода. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Перед нами стоят сложные задачи, ведь в сфере детства нет второстепенного. Указ Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024" расставляет четкие приоритеты, содержит конкретные поручения. Впереди объявленное в стране Президентом "Десятилетие детства".

Напомним, что Анна Юрьевна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности "Педагог-психолог".

Свою общественную работу она начала в качестве волонтера в пензенской детской областной больнице, в доме малютки. В 2015 году Анна Кузнецова стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи, а в 2015 году возглавила региональный исполком Общероссийского народного фронта.

В сентябре 2016 года Кузнецова была назначена Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, а также включена в состав рабочей группы при президенте РФ по выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности социально ориентированных НКО.

Замужем, воспитывает шестерых детей.