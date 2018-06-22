Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени

Сирийский президент Башар Асад заявил, что обсуждение политических вопросов с американской стороной в настоящее время бессмысленно.

"Проблема с американскими президентами в том, что они - заложники лоббистов", - отметил Асад в интервью телеканалу НТВ.

Глава Сирии также сказал, что действия американских властей зачастую расходятся со словами. "Они (лидеры США - ред.) могут сказать тебе, что ты хочешь услышать, но сделают противоположное. В этом все дело. И становится все хуже и хуже. (Президент США Дональд) Трамп очень яркий пример этого. Так что говорить с американцами сейчас, обсуждать с ними что-то - ни для чего, без каких-либо результатов, - это просто потеря времени", - сообщил Асад.