Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка

Отмечается, что банк не исполнял требования законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также предоставлял недостоверную отчетность.

В своем сообщении Центробанк отмечает, что бизнес-модель АКБ "Мосуралбанк" (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Это привело к образованию проблемных активов.

В отношении банка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводилось ограничение на привлечение вкладов населения.

Мосуралбанк является участником системы страхования вкладов, занимает 269 место в банковской системе по величине активов, согласно данным ЦБ на 1 июня.

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 июля 2018 года. Агентством по страхованию вкладов для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат будут назначены банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе не позднее 28 июня.