Берлинский фестиваль сменил руководство

Берлинский международный кинофестиваль объявил о назначении нового директората. Подвергшегося резкой критике Дитера Косслика сменят сразу два директора: Карло Шатриан и Мариэтт Риссенбек; первый будет выполнять обязанности художественного директора, вторая - исполнительного директора.

Новая команда приступит к работе в 2020 году. "Мне приятно узнать, что будущее Берлинале в их руках, - приветствовал коллег Дитер Косслик. - Новая команда директоров выбрана в результате и моих горячих рекомендаций. Работая над фестивалем 2019 года, я сделаю все для их интеграции в Берлинале".

Карло Шатриан по происхождению из Турина, по профессии - киножурналист, несколько лет он возглавлял международный кинофестиваль в Локарно, специализирующийся на артхаусе и на открытии новых талантов.

Мариэтт Риссенбек родилась в Голландии, много лет возглавляла Центр по международному продвижению немецкого кино German Films, плотно работала с крупнейшими фестивалями мира, у нее хорошие контакты в немецкой и мировой киноиндустриях. Это первая женщина в руководстве Берлинале за всю его историю - таким образом, гендерные баталии, сотрясавшие и необратимо изменившие Каннский фестиваль 2018 года, аукнулись и в Берлине.

Как сказала министр культуры и медиа Германии Моника Грюттерс, "теперь мы уверены, что Берлинале будет существовать и после 2019 года - последнего года под руководством Дитера Косслика. Что он будет фестивалем, ориентированным на публику, с акцентом на политику и на амбициозные кинопрограммы.

С приходом Карло Шатриана руководство фестивалем омолодится, станет более интернациональным и открытым для экспериментов. Карло Шатриан принесет с собой художественное и организационное мастерство, на которое возлагают надежды многие эксперты и кинематографисты. Мариэтт Риззенбек также сделает руководство фестиваля более компетентным. Новая команда даже в условиях быстрых перемен в киноиндустрии несомненно сохранит за Берлинале то место в лиге чемпионов среди мировых фестивалей, какое он занимал при Дитере Косслике". Моника Грюттерс особо отметила роль Косслика, который руководил фестивалем в течение 17 лет: за эти годы аудитория фестиваля очень выросла, а сам Берлинале укрепил свои позиции среди киносмотров класса А и имеет высокую репутацию в мире.

Как известно, в последние годы Берлинале был под ураганом резкой критики. Скандал вызвало открытое письмо 79 ведущих режиссеров Германии, опубликованное в конце 2017 года в журнале Spiegel: авторы констатировали системный кризис Берлинале и требовали решительных перемен в его концепции и руководстве. Берлинский конкурс они назвали самым слабым из всех крупных фестивалей, итоги директорства Дитера Косслика - плачевными. Письмо подписали такие фавориты Берлинале, как Марен Аде, Кристиан Петцольд, Себастьян Шиппер, Фатих Акин, Доминик Граф, Фолькер Шлендорф, и оно вызвало бурные дискуссии в немецкой и международной прессе. Уже на фестивале 2018 года стало совершенно ясно, что смены курса не избежать.