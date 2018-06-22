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Рубрика: В мире

Дамаск ликвидировал 27 бывших объектов для производства химоружия

27 бывших объектов военно-химической инфраструктуры Сирии ликвидированы полностью, а 25 из них - полностью верифицированы, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

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"При содействии России и других членов международного сообщества Сирия в рекордный срок в сложнейших условиях борьбы с международным терроризмом на своей территории смогла осуществить беспрецедентную, не имеющую аналогов за всю историю существования ОЗХО операцию по вывозу запасов химоружия, - говорится в заявлении Ермакова, размещенном на официальном сайте МИД РФ. - Фактическая ликвидация проходила уже за пределами Сирии и закончилась с некоторым опозданием лишь к концу 2015 года ввиду технических проблем у американских партнеров".

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