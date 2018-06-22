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22.06.2018 14:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе

Текст: Татьяна Шадрина

Информация об опасном сближении гражданский самолетов, которые, якобы, пролетели в критической близости друг от друга, едва избежав столкновения вчера в ростовском небе, не соответствует действительности. Об этом заявили сегодня в Госкорпорации по организации воздушного движения.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Хотя в среду (20 июня) около 21.49 по московскому времени в Ростовский Зональный центр Единой системы ОрВД экипаж самолета А-321-211, следовавшего из  Москвы ("Шереметьево") в Ереван ("Звартноц"), доложил , что на высоте более десяти километров на борту сработала система предупреждения об опасных сближениях, когда рядом пролетал самолет Superjet RRJ-95B. Борт следовал на эшелоне на 300 метров выше из Ставрополя в Москву ("Шереметьево").

При этом у него не сработала "сигнализация" об опасном движении. Наземная система предупреждения сближений также молчала.

По данному факту было проведено разбирательство. Выяснилось, что нарушения установленных норм по дистанции между самолетами (эшелонирования) изначально не было. "Расстояние между бортами было безопасным, вероятность столкновения отсутствовала, срабатывание системы предупреждения было ложным", - отметили в госкорпорации.

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