"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов"

47-летний датский актер и продюсер Николай Костер-Вальдау, чей герой Джейме Ланнистер неуклонно становится одним из ярчайших персонажей "Игры престолов", рассказал про самую, по его мнению, страшную сцену шоу. Слова Николая приводятся Variety.

GOT, как известно, не отличается нежностью, и со своим зрителем не цацкается - сериал буквально переполнен перверсиями, кровью и изощренным брутальным насилием.

Но даже на этом фоне, уточнил датчанин, его шокировала одна из сцен пятого сезона - где Станнис Баратеон по наущению Красной женщины, жрицы Владыки Света Мелисандры, заживо сжигает на костре свою единственную дочь - принцессу Ширен. Что, по прогнозам жрицы, должно было принести Станнису победу в предстоявшей битвы.

"Это было очень жестоко", - комментирует Вальдау. Добавив, что ему не то, что смотреть, даже читать об этом в сценарии было невыносимо. Хотя он, конечно, понимает, что во всем этом был смысл.

Еще одной шоковой сценой актер считает момент с Лизой Аррин, которая кормила грудью своего семилетнего сына Робина Аррина, лорда Орлиного Гнезда. Что, по словам Николая "как-то дико и вообще неправильно".

Также актер поведал, что уже на этой неделе он отправится в Ирландию, где находится одна из локаций GOT, чтобы сняться в последней своей сцене. И воспел бескрайний талант создателей сериала Бениоффа и Уайсса, которые выложились на новом сезоне по полной.

Ранее мы писали, что канал HBO дал отмашку для работы над пилотом первого сериала-приквела ИП. При этом точной даты премьеры у финального, восьмого сезона самой "Игры престолов по-прежнему нет.