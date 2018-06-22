На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов"

Новость 22.06.2018, 16:31 | Текст: Олег Усков

47-летний датский актер и продюсер Николай Костер-Вальдау, чей герой Джейме Ланнистер неуклонно становится одним из ярчайших персонажей "Игры престолов", рассказал про самую, по его мнению, страшную сцену шоу. Слова Николая приводятся Variety.

GOT, как известно, не отличается нежностью, и со своим зрителем не цацкается - сериал буквально переполнен перверсиями, кровью и изощренным брутальным насилием.

Но даже на этом фоне, уточнил датчанин, его шокировала одна из сцен пятого сезона - где Станнис Баратеон по наущению Красной женщины, жрицы Владыки Света Мелисандры, заживо сжигает на костре свою единственную дочь - принцессу Ширен. Что, по прогнозам жрицы, должно было принести Станнису победу в предстоявшей битвы.

Фото: kinopoisk.ru
"Джон Сноу" рассказал, что сделает после съемок в "Игре престолов"

"Это было очень жестоко", - комментирует Вальдау. Добавив, что ему не то, что смотреть, даже читать об этом в сценарии было невыносимо. Хотя он, конечно, понимает, что во всем этом был смысл. 

Еще одной шоковой сценой актер считает момент с Лизой Аррин, которая кормила грудью своего семилетнего сына Робина Аррина, лорда Орлиного Гнезда. Что, по словам Николая "как-то дико и вообще неправильно". 

Также актер поведал, что уже на этой неделе он отправится в Ирландию, где находится одна из локаций GOT, чтобы сняться в последней своей сцене. И воспел бескрайний талант создателей сериала Бениоффа и Уайсса, которые выложились на новом сезоне по полной.  

Ранее мы писали, что канал HBO дал отмашку для работы над пилотом первого сериала-приквела ИП. При этом точной даты премьеры у финального, восьмого сезона самой "Игры престолов по-прежнему нет. 

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Дени Вильнев и критики расхвалили продолжение "Убийцы" 21.06.2018
Умер легендарный рестлер-тяжеловес и актер Биг Ван Вейдер 21.06.2018
"Джон Сноу" рассказал, что сделает после съемок в "Игре престолов" 21.06.2018
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Глава Amazon: сериал по "Властелину колец" появится в 2021 году 20.06.2018
Скончался актер из "Бандитского Петербурга" 20.06.2018
Вышел тизер третьего сезона безумного сериала "Проповедник" 20.06.2018
#фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Земекис, Куарон и дель Торо экранизируют книгу Роальда Даля "Ведьмы" 20.06.2018
Фото: актриса Эмилия "кхалиси" Кларк попрощалась с "Игрой престолов" 19.06.2018
Фото: "Санса Старк" сделала тату со спойлером финала "Игры престолов" 15.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.