"Единая Россия" рассказала о разговоре с кабмином на пенсионную тему

"Единая Россия" обсудила предложения по пенсионной реформе с социальным блоком кабмина. По итогам обсуждения в партии сделали вывод, что меры, которым посвящен внесенный в Госдуму законопроект, помогут обеспечить стабильность пенсионной системы на годы вперед.

Расширенное заседание думской фракции состоялось в закрытом для прессы режиме с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова. Ключевой темой стали предложенные правительством изменения в пенсионном законодательстве, которые предполагают постепенный рост пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Руководитель думской фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов по итогам встречи отметил, что "ЕР" собирается инициировать максимально широкое общественное обсуждение реформы. Как раз начинается региональная неделя, в ходе которых депутатам предстоит много встреч и обсуждений.

"Результаты этой работы мы проанализируем и обсудим на заседании Совета руководителей фракций, которое состоится 28 июня в Москве", - сказал Неверов.

Отметим, что о важности общественного обсуждения руководство фракции говорило и на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, которая состоялась 20 июня. Секретарь генсовета партии Андей Турчак назвал ориентир партии при работе над предложениями кабмина. По его словам, это реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед. Он отметил, что единороссам важно будет собрать содержательные предложения из регионов. Для этого с понедельника представители партии будут проводить встречи с депутатами региональных собраний, с "первичками", а также с лидерами общественного мнения. Цель законодательных изменений, считает Турчак, - "сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, более комфортной, достойной".

"Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны и стабильность нашей пенсионной системы", - отметил секретарь генсовета.

Он напомнил, что после принятия изменений в пенсионное законодательство выплаты нынешним пенсионерам должны будут ежегодно увеличиваться на 1 тыс. рублей, а не на 300-500 рублей в год, как это происходит сейчас. Необходимость реформы в партии осознают: возраст выхода на пенсию был установлен в нашей стране более 50 лет назад, и за это время произошли огромные изменения в демографии, экономике, социальной сфере.

Кроме того, надо помнить, что соотношение между работающими и пенсионерами за последние 50 лет снизилось почти в два раза. Другой участник заседания - первый замруководителя фракции Адальби Шхагошев - по итогам встречи сделал вывод, что правительство намерено обращаться с этой темой плавно и аккуратно.

- Вопрос пенсионных преобразований ни в коем случае не носит революционного характера, - сказал он, добавив, что сделал этот вывод из общения с представителями кабмина. - Задача депутатов быть в полном контакте с людьми. Это честно - не уклоняться от сложной темы, обсуждать адекватно, понимая, что решение не может быть популистским, - отметил первый замруководителя фракции.