ФНС не будет контролировать переводы денег на карты и брать с них налог

Налоговая служба не будет устанавливать тотальный контроль за движением денег на счетах и во вкладах россиян. Тем более, не собирается автоматически брать налог с переводов на пластиковые карты.

Федеральная налоговая служба опровергла информацию о том, что с 1 июля начнет контролировать все операции по счетам граждан и облагать налогом невыясненные поступления, включая переводы на пластиковые карты. Новые нормы Налогового кодекса РФ, якобы дающие налоговикам такие полномочия, весь июнь активно обсуждались в ряде СМИ и основательно взбудоражили клиентов финансовых организаций.

Налоговое ведомство разъяснило, что обязанность банков сообщать об открытии и закрытии счетов и вкладов граждан, а также предоставлять в ФНС выписки по ним появилась в Налоговом кодексе РФ еще в 2014 году. Этим летом требования распространились на так называемые металлические счета - аналог обычного счета в рублях с тем отличием, что на нем учитываются не валюта, а драгоценный металл (золото, серебро, палладий или платина) в граммах.

Однако запрашивать информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках налогоплательщиков ведомство может только при проведении проверок в отношении этих лиц. К примеру, гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговая служба может заинтересоваться деталями поступления средств на его счет. При этом такие сведения могут быть запрошены лишь с санкции руководства федеральной службы или регионального управления.

Что касается информации о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан, то она не соответствует действительности, подчеркнули в ФНС.