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22.06.2018 14:36
Рубрика: Происшествия

Глава МВД рассказал об обеспечении безопасности на чемпионате мира

Российская полиция доказала, что предприняты все меры, чтобы обезопасить чемпионат мира по футболу. Защищенно и комфортно себя чувствуют как российские болельщики, так и зарубежные гости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в штаб-квартире ООН рассказал, что его подчиненные задерживают только отдельных нарушителей-иностранцев.
Текст: Михаил Фалалеев

Такие случаи единичны, на них полицейские своевременно реагируют и привлекают нарушителей в установленном законом порядке к ответственности. Более того, члены общественных наблюдательных комиссий посещают места пребывания иностранцев, задержанных за те или иные виды преступления. По словам министра, особых проблем там не имеется.

Фото: EPA
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Известно, что около десятка иностранцев задержаны за кражи. Есть и такие, кто пытался попасть на стадион без билета - просто перепрыгнули через забор и были пойманы охраной. А болельщица из Ирана пыталась провести одиночный пикет - развернула плакат с требованием разрешить женщинам ее страны смотреть футбол. Наши полицейские плакат отобрали. В целом же чемпионат проходит в дружеской атмосфере. Даже после проигрышей фанаты потерпевшей поражение команды не пытаются свести счеты с соперниками.

Кстати, накануне спортивного форума Владимир Колокольцев лично проверил готовность полиции в городах-организаторах чемпионата мира. Он осмотрел стадионы, ознакомился с условиями проживания сотрудников сводных отрядов полиции в зданиях пунктов временной дислокации.

Силы и средства на обеспечение безопасности выделены немалые. Известно, что только в Москве задействованы более 30 тысяч полицейских. Определены 73 контролируемые зоны, из которых 20 имеют полный защищенный периметр и работают в системе аккредитации в полном объеме. Сюда входят объекты, которые участвуют в проведении чемпионата: стадионы, зона фестиваля болельщиков, тренировочные поля и места пребывания аккредитованных групп ФИФА. А для полного взаимопонимания с гостями сформирована туристическая полиция - принципиально новое для России подразделение.

Фото: Reuters
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Комплектовались туристические подразделения из числа полицейских, владеющих иностранными языками. При необходимости они проходят дополнительное обучение. Их главная задача - патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание им помощи в решении каких-либо проблем, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Сотрудников туристической полиции можно легко узнать по нарукавной повязке.

Как уже сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в столице еще с августа 2014 года функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Его сотрудники умеют общаться на английском, французском, испанском и китайском языках и выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у зарубежных гостей города.

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