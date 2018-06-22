Глава МВД рассказал об обеспечении безопасности на чемпионате мира

Такие случаи единичны, на них полицейские своевременно реагируют и привлекают нарушителей в установленном законом порядке к ответственности. Более того, члены общественных наблюдательных комиссий посещают места пребывания иностранцев, задержанных за те или иные виды преступления. По словам министра, особых проблем там не имеется.

Известно, что около десятка иностранцев задержаны за кражи. Есть и такие, кто пытался попасть на стадион без билета - просто перепрыгнули через забор и были пойманы охраной. А болельщица из Ирана пыталась провести одиночный пикет - развернула плакат с требованием разрешить женщинам ее страны смотреть футбол. Наши полицейские плакат отобрали. В целом же чемпионат проходит в дружеской атмосфере. Даже после проигрышей фанаты потерпевшей поражение команды не пытаются свести счеты с соперниками.

Кстати, накануне спортивного форума Владимир Колокольцев лично проверил готовность полиции в городах-организаторах чемпионата мира. Он осмотрел стадионы, ознакомился с условиями проживания сотрудников сводных отрядов полиции в зданиях пунктов временной дислокации.

Силы и средства на обеспечение безопасности выделены немалые. Известно, что только в Москве задействованы более 30 тысяч полицейских. Определены 73 контролируемые зоны, из которых 20 имеют полный защищенный периметр и работают в системе аккредитации в полном объеме. Сюда входят объекты, которые участвуют в проведении чемпионата: стадионы, зона фестиваля болельщиков, тренировочные поля и места пребывания аккредитованных групп ФИФА. А для полного взаимопонимания с гостями сформирована туристическая полиция - принципиально новое для России подразделение.

Комплектовались туристические подразделения из числа полицейских, владеющих иностранными языками. При необходимости они проходят дополнительное обучение. Их главная задача - патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание им помощи в решении каких-либо проблем, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Сотрудников туристической полиции можно легко узнать по нарукавной повязке.

Как уже сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в столице еще с августа 2014 года функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Его сотрудники умеют общаться на английском, французском, испанском и китайском языках и выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у зарубежных гостей города.