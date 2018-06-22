Греческий долговой кризис официально завершился

Начавшийся в 2010 году греческий долговой кризис завершился. Об этом объявил Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

В ночь на пятницу министры финансов стран еврозоны согласовали условия выхода Греции в августе из программы внешней финансовой помощи. Последний транш кредита для Афин от Европейского механизма стабильности составит 15 млрд евро. Предполагается, что буфер стабильности страны после ее выхода из программы составит 24 млрд евро и покроет нужды греков в финансировании на 22 месяца.

"Сегодня восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для всей зоны евро в целом", - цитирует РИА Новости сообщение Московиси в Twitter.

Новой программы внешней финансовой помощи для Греции не будет, подтвердил глава Еврогруппы Марио Сентено. При этом он подчеркнул, что Афины выполнили все условия программы.