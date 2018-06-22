Коалиция США атаковала позиции сирийской армии в провинции Хомс

Позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс подверглись атаке с воздуха. Об этом рассказал военно-полевой командир.

"Самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США, нанесли авиаудар по армейской позиции в Джабаль Гураб в 150 км к востоку от Пальмиры близь границы с Ираком", - сообщил РИА Новости командир.

По словам собеседника агентства, погиб военнослужащий САР, несколько получили ранения. Погибший был офицером в звании лейтенанта, уточнил командир.

Коалиция предприняла атаку после того, сирийские военные обстреляли три американских автомобиля, которые направлялись в сторону позиции правительственных войск в районе Аль-Хальба. Отмечается, что такое столкновение между военными Сирии и США на земле стало первым в своем роде.

Ранее агентство САНА информировало, что коалиция разбомбила деревню в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами налета стали восемь человек.