Как и в случае с присуждением Нобелевских премий, до последнего дня сохранялась интрига, ученые из какой страны и за какие достижения будут удостоены в 2018 году международной премии "Глобальная энергия". По мнению организаторов и сторонних экспертов, это подтверждает ее объективный характер и независимую природу.

"Российская газета" уже сообщала, что в шорт-лист номинантов 2018 года попал даже известный предприниматель, глава компании Tesla Inc. Илон Маск, но в абсолютные победители не вышел. Международный комитет по присуждению премии, который с 2013 года возглавляет нобелевский лауреат Родней Джон Аллам из Великобритании, большинство голосов отдал за профессора Мартина Грина из Австралии и российского академика Сергея Алексеенко.

Чем же таким отличились профессор из университета Нового Южного Уэльса и экс-директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН, что именно они названы лауреатами "Глобальной энергии" в 2018 году? Академик Алексеенко отмечен за разработки в области теплоэнергетики, которые позволяют создавать современное энергосберегающее оборудование, а профессор Грин - за технологии в фотовольтаике, повышающие экономичность и эффективность солнечных модулей.

Более подробно об итогах XVI номинационного цикла на официальной пресс-конференции в Москве рассказал и ответил на вопросы журналистов сам Родней Джон Аллам. По его словам, в этот раз на звание лауреата претендовали 44 ученых из четырнадцати стран. Большая часть номинированных (34 процента) так или иначе связаны с возобновляемой энергетикой. На второй позиции (почти 16 процентов) - разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов. Исследования в области ядерной энергетики замыкают первую тройку (более 13 процентов). География выдвижений охватывает практически весь мир: Европа, Северная Америка, Азия и Океания. Но большинство номинантов (56 процентов) - представители европейских государств.

Дополнил рассказ о премии член Международного комитета по ее присуждению, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин. Он отметил вклад "Глобальной энергии" в создание устойчивого будущего во благо всего человечества и готовность России использовать свой энергетический потенциал в области ВИЭ.

О важности научного сотрудничества, которое не имеет границ, рассказал Рае Квон Чунг, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", советник председателя группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН. Именно он сообщил в телефонном звонке лауреатам радостную для них новость о присуждении премии.

- Я очень горд, - отозвался из Австралии профессор Мартин Грин. - Принимая во внимание квалификацию кандидатов, стать обладателем этой награды - большая честь. Это дает стимул нашим усилиям.

"Глобальная энергия" вошла в топ-99 мировых научных премий - единственная из всех наград, учрежденных Россией

Профессор Грин получит "Глобальную энергию" за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотовальтаики. В частности, за изобретенные им солнечные элементы PERC. Продажи модулей с их использованием превысили в конце 2017 года 10 миллиардов долларов и становятся коммерческим стандартом по всему миру. А к 2040 году, согласно данным Bloomberg New Energy Finance, совокупные продажи солнечных элементов, использующих его технологию, могут достичь триллиона (!) долларов. В Австралии уже в ближайшее десятилетие элементы PERC позволят сэкономить на производстве энергии около 750 миллионов долларов.

- Эффективность солнечных модулей - это область, в которой прогресс идет быстрее, чем предполагали многие ученые, и это хорошая новость, - отметил Мартин Грин. - Нам в Австралии нужно держать темп исследований, чтобы сохранять мировое лидерство и чтобы принести пользу обществу, предоставив ему недорогой источник электричества с минимальным использованием угля.

Особую ценность именно такого - практического - применения технологий и прикладную роль научных разработок лауреатов отметил вице-председатель Мирового энергетического совета и член Наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия" Олег Бударгин. Среди прочего он упомянул о начале нового технологического цикла в энергетике, когда роль науки, лауреатов премии "Глобальная энергия" и молодых ученых особенно важна.

- Ключевая задача на этом этапе - повышение качества жизни человечества, - отметил эксперт. - И наука призвана стать локомотивом для нового образования и новых производств.

Российский академик, в недавнем прошлом директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Сергей Алексеенко, а теперь лауреат "Глобальной энергии" с такой постановкой согласен. Международное признание он получил "за подготовку теплофизических основ для создания современных энергетических и энергосберегающих технологий". Предложенные им подходы позволяют проектировать экологически безопасные тепловые электростанции - за счет моделирования процессов горения газа, угля и жидкого топлива. Аналогичные решения применяются при разработке новых типов горелок, методов термической переработки твердых бытовых отходов с целью генерирования тепловой энергии, при моделировании процессов сжижения природного газа и разработке теплогидравлических стандартов безопасности АЭС.

44 ученых из четырнадцати стран Европы, Азии, Северной Америки и Океании претендовали на премию "Глобальная энергия" в 2018 году

Помимо всего уже сказанного, Сергей Алексеенко - инициатор развития петротермальной энергетики, то есть использования высоких глубинных температур в недрах Земли для целей на ее поверхности. Ученый убежден, что на этом пути могут быть найдены ответы на многие энергетические вызовы современности.

По оценкам коллег, работы Алексеенко "обеспечивают энергетику базисными исследованиями" и охватывают разные ее области, в том числе органическое топливо, возобновляемые источники энергии - от солнечной до геотермальной, а также энергосбережение и накопители энергии.

Сам лауреат так отозвался на известие, что стал в этом году лауреатом ГЛЭН:

- Премия "Глобальная энергия" присуждается за выдающиеся результаты при создании новых энергетических технологий или же методов, подходов, которые при этом используются. Полученная мной награда - высшая в области энергетики, иногда ее сравнивают даже с Нобелевской премией, хотя статус, понятно, разный. Конечно же все ученые, разработчики, представители власти, бизнесмены, инженеры стремятся получить такую премию - ведь она отражает не только личные достижения, но и успехи страны, поскольку премия международная...

Добавим: не просто международная, но и одна из самых престижных. Как стало известно при подготовке этого выпуска в печать, "Глобальная энергия" входит в топ-99 главных мировых научных премий (по данным Международной обсерватории IREG) и является единственной наградой из России, попавшей в этот рейтинг. В него включены все международные научные награды, чьи репутационные показатели равны или выше 0,50 по сравнению с Нобелевской премией, а также небольшое количество наград, показатели которых близки к 0,50 - "в связи с их важностью для соответствующей научной отрасли".

Репутационный балл награды рассчитывается как средний репутационный бал на основе опроса лауреатов. У Нобелевской премии он самый высокий - 1,0 и служит своего рода маяком. Премия "Глобальная энергия" получила рейтинг 0,48 среди международных наград IREG в области технических наук (в категории "Энергетика и энергетические технологии").

Премия

Истоки, традиции, даты

Напомним: премией "Глобальная энергия", которая учреждена по инициативе группы российских ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым, ежегодно отмечают выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики, которые помогают всему человечеству в решении самых острых энергетических проблем. Первое известие об этой инициативе вышло в "Российской научной газете" в ноябре 2002 года.

В настоящее время международную премию "Глобальная энергия" и Ассоциацию по развитию международных исследований и проектов в области энергетики с тем же названием поддерживают ведущие российские энергетические компании ПАО "Газпром", ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС".

За прошедшее время с учетом двух недавно названных имен лауреатами премии стали 37 ученых из Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.

Номинировать на премию могут только эксперты, входящие в состав номинационного пула. Самовыдвижение исключено. С 2003 года в процессе номинирования приняли участие граждане 90 государств. А решение по выбору лауреатов премии принимает международный комитет, в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран. Премиальный фонд в 2018 году составляет 39 миллионов рублей. Его разделят пропорционально между лауреатами. Вместе с денежной частью премии они получат золотые медали и нагрудные значки. А состоится торжественное вручение в начале октября 2018 года в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".