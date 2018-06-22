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22.06.2018 15:19
Рубрика: Власть

Лидеры России и Кореи обсудили совместные действия

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Куксин
Президенты России и Кореи начали переговоры в Кремле. На повестке - ситуация на Корейском полуострове и совместные проекты. Мун Чжэ Ин прибыл в Россию с государственным визитом.

"Республика Корея относится к наиболее приоритетным нашим партнерам в Азии: ваша страна занимает второе место по объему торгового оборота с Россией, - заметил Владимир Путин. - И в последнее время мы наблюдаем очень хорошую тенденцию - и в прошлом году значительный рост отмечаем товарооборота, и в этом году товарооборот нарастает. В абсолютных величинах тоже довольно прилично, хотя, конечно, могло бы быть и получше (думаю, мы об этом поговорим), - около 20 миллиардов долларов".

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Россия всегда выступала за нормализацию на Корейском полуострове, всегда вносила и намерена вносить дальше свой посильный вклад в урегулирование всех спорных вопросов. Уверен, что и это тоже будет сегодня предметом наших переговоров", - также сказал Путин.

"После посещения в сентябре прошлого года Владивостока для меня имеет большое значение то, что я имею возможность побывать в России с государственным визитом впервые за 19 лет после последнего государственного визита корейского президента в Россию", - сказал Мун Чжэ Ин.

Корейский лидер поздравил с успешным проведением чемпионата мира по футболу и выходом из группы российской сборной, "одержавшей подряд две огромных победы". "Будучи президентом, читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства от пребывания в Москве", - заметил он.

"Считаю Корею и Россию ключевыми партнерами сотрудничества на Корейском полуострове и на Евразийском материке, - подчеркнул Мун Чжэ Ин. - Мы определили и продвигаем развитие стратегического партнерства с Россией в качестве важного вектора внешней политики и политики безопасности нашей страны, так как продвигаемые мной и президентом Путиным политики похожи: если у нас есть новая "Северная политика", то у России есть политика по развитию дальневосточного региона, где наши совместные интересы встречаются". "Поэтому совместное сотрудничество по этим направлениям обещает нам большой успех", - заключил он.

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"У нас с президентом Путиным общие цели по денуклеаризации Северной Кореи и установлению устойчивого мира на Корейском полуострове. Мы реализуем тесное взаимодействие по этим направлениям", - также заметил Мун Чжэ Ин. Еще он поблагодарил за активную поддержку южнокорейской политики в процессе урегулирования политической обстановки вокруг Корейского полуострова.

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