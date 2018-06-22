Лукашенко не исключил появление "помещиков" на селе

Законы земледелия и исторический опыт аграрного сектора экономики подсказывают белорусскому руководителю необходимость искать более гибкую систему управления этой отраслью производства. Президент даже не исключает продажи сельхозпредприятий частникам, но, как он выразился, "на железных условиях". Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Шкловском районе республики, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что за прошедшие пятилетки удалось спасти, восстановить и развить агросектор РБ, обеспечить продовольственную безопасность страны, создать агрогородки, обеспечить социальные условия для жизни людей на селе.

"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, как жить дальше", - пояснил свою позицию Лукашенко, подчеркнув, что он по-прежнему "не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы". Но, высказал осторожное предположение президент, "крестьяне на меня не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации - продавать, пускать частника в сельское хозяйство".

Белорусский лидер напомнил, что он дал 20 лет, чтобы жители села сами определились с формой собственности и характером общественного труда. "И тот, кто хочет работать на земле без "помещика", тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести", - искренне пояснил свою позицию президент. Поэтому он допускает, чтобы на землю "пришел частный капитал", но выдвинул одно "железное условие": "чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", - заявил президент. Он затронул на встрече с областным руководством и проблему оплаты труда селян. По его мнению, ее средний уровень в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до одной тысячи белорусских рублей (около 32 тысяч российских).