Лукашенко требует зримых прорывов в агропроме страны

Будущее белорусского сельского хозяйства Александр Лукашенко связывает, прежде всего, с перспективными проектами в этой отрасли и интенсификацией ее производства. Он убежден, что и агрохолдинг "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сферы аграрной индустрии. Об этом он заявил сегодня, посещая организации Могилевской области, входящие в структуру холдинга.

Анализ складывающейся ситуации в аграрном секторе наводит президента на мысль, что "сегодня в республике уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции", передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко посетил комплекс по откорму крупного рогатого скота "Большие Славени", где интересовался организацией работы, планами по его дальнейшему развитию, вопросами закупок. Он обратил внимание местных руководителей, что необходимо брать на вооружение лучшие передовые технологии, ориентируясь в первую очередь на динамику роста.

"Нужна эффективность - это главное, а для этого необходимо ориентироваться исключительно на новейшие технологии", - указал президент, отметив жесточайшую конкуренцию на мировом продовольственном рынке.

Кадры, как известно, определяют степень готовности к совершенствованию многих экономических процессов. Поэтому президент обратил повышенное внимание и на квалификацию специалистов, соблюдение ими трудовой дисциплины, начиная от руководителя предприятия и заканчивая дояркой и механизатором. "Мы втягиваемся в серьезный проект, а работы идут крайне медленно, бессистемно", - вынужден был констатировать Лукашенко.

Во время обсуждения работы областного агросектора министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц сообщил, что ресурсы у организаций есть, но главная причина невыполнения намеченных планов в тех или иных хозяйствах - это нарушение технологий производства сельхозпродукции и низкая исполнительская дисциплина

Президент тут же напомнил о персональной ответственности руководителей, в том числе, высокого уровня, за должную организацию работы: "Дурных денег не будет. Придется в "Купаловском" отрабатывать все свои стройки", - заявил Лукашенко, добавив, что необходимо определиться и с распределением в холдинге финансовых потоков. "Это основа любого управления", - подчеркнул глава государства, дав понять, что непосредственные производители продукции не должны быть обижены. "Должны быть деловые, практичные, настроенные на перспективу профессиональные отношения", - жестко поставил задачу руководитель республики.

Он указал на целый ряд недоработок при развитии комплекса в ЗАО "Большие Славени". В первую очередь, по его словам, это касается внешнего вида и обстановки внутри помещений для содержания животных. "Сделано безобразно плохо", - резко отреагировал Лукашенко на отдельные упущения. Президент посоветовал уделить повышенное внимание наведению порядка и, как он выразился, "лоска", чтобы у потенциальных инвесторов изначально не закрадывались сомнения в перспективности отдачи от капиталовложений.

Холдинг "Купаловское", по информации агентства, зарегистрирован 4 июля 2017 года. В его состав входят ООО "Купаловское" - управляющая компания холдинга", ЗАО "Большие Славени", ОАО "Амкодор-Шклов" и ОАО "Новогородищенское".