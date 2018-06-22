МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии

Российская сторона готова представить доказательства того, что оборудование для химических атак в сирийской Думе изготовлено на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на совместном брифинге внешнеполитического ведомства и Минобороны для дипкорпуса по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.

"Я хотела бы обратить внимание, что та часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы, - отметила Захарова. - Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам, если это будет им интересно, и предъявить соответствующие доказательства, что в руки террористов и боевиков это оборудование попало из Западной Европы".

Официальный представитель российского дипведомства также продемонстрировала и само оборудование, применявшееся боевиками. "Я хотела бы сказать, что то, что вы видите - это оборудование, которое использовалось боевиками, террористами. Оно было обнаружено в городе Дума", - отметила она.

Напомним, что в середине апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам, обвинив перед этим Дамаск в применении химического оружия. Российская сторона незамедлительно отреагировала, указав на неправомерность действий западной коалиции.