Минобороны рассекретило и опубликовало документы о первых днях войны

22 июня, в День памяти и скорби, на официальном сайте Минобороны появился уникальный электронный информационный ресурс , посвященный событиям первых дней самой кровопролитной войны XX столетия. Все документы до сих пор были засекречены и публикуются впервые. В них рассказ о первых боях Великой отечественной, о директивах НКО СССР, о первых наградных документах с описаниями подвигов.

Перечислим самые актуальные по причине многочисленных фейковых новостей и фальшивых измышлений о начале войны архивные фотообразы. Прежде всего, это впервые опубликованная на сайте Минобороны России копия Директивы Народного Комиссара Обороны СССР N1 от 22 июня 1941 года, подписанная Жуковым и Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армий.

Особое внимание также заслуживает и рассекреченная копия рукописного Боевого приказа Народного Комиссара Обороны N2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленном начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны - в 7:15 утра. Приказ предписывает войскам Красной Армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров". При этом было указано, что "на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать". На обороте же последнего листа этого документа стоит приписка Жукова: "Т[ов]. Ватутину. Румынию бомбить".

Что это значит: сначала Румынию не бомбить, потом бомбить? Сотрудники департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ поясняют, перед нами, по сути, первое боевое распоряжение Наркомата Обороны и между его строчками внимательный читатель увидит колоссальное напряжение и трагизм первых часов разразившейся войны.

Трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса", где, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны - еще один экспонат виртуальной выставки. Как известно, блицкриг провалился.

А вот история "из окопа". В одном из первых боев батарея под командованием старшего лейтенанта Борисова прямой наводкой уничтожила 6 танков врага. Взвод младшего лейтенанта Брыкля также поджег 6 танков, а когда орудия взвода были выведены из строя, офицер повел огонь из обнаруженного недалеко орудия, оставшегося без расчета, и уничтожил еще 4 танка. После того, как закончились снаряды, младший лейтенант поставил станковый пулемет на тягач и вместе с его водителем продолжил вести бой до последнего патрона.

Опубликованные донесения начальников политотделов 42-й и 6-й стрелковых дивизий, принявших удар немецко-фашистских войск на западном направлении, расскажут о ходе боев в районе Бреста и за ставшую легендой Брестскую крепость. Подробности боевых действий этих соединений станут настоящими откровениями даже для профессиональных историков.

Офицерам вермахта было рекомендовано в дальнейшем избегать столкновений с 99-й стрелковой дивизии, прикрывавшей Перемышль. Отборной и состоящей из наиболее храбрых солдат - именно такую оценку дало ей немецкое командование по итогам первых дней боев за город. О стойкости и доблести этих солдат дают представление боевые приказы и донесения, также представленные на сайте Минобороны:

"22 июня дивизия находилась в городе Перемышль, где приняла первый удар бронированных масс немецко-фашистских войск. В результате вероломного нападения город оказался захвачен гитлеровцами, но 23 июня части дивизии совместно с другими подразделениями отбили правобережную советскую часть города и восстановили границу".

"22 июня красноармеец Балакарь Е.М. находился в карауле по охране точек города. В момент нападения он не растерялся, занял дот, установил станковый пулемет и в течение полутора суток огнем пулемета отражал противника и не допустил его переправы через р. Сан".

"За несколько первых дней боев город трижды переходил из рук в руки. Все это время противник вводил в бой резервы, настойчиво пытаясь захватить инициативу в свои руки… Командование дивизии приняло решение не допустить прорыва противника (…), продолжая удерживать госграницу. Именно благодаря профессионализму командования и непосредственно командира полковника Дементьева Н.И., части дивизии смогли не только противостоять массированному натиску врага, но и обратить его в бегство".

Среди опубликованных документов - десятки наградных листов на красноармейцев и командиров, отличившихся в тех первых кровопролитных боях. В их числе - описания подвигов летчиков-истребителей 158-го истребительного авиаполка Ленинградского военного округа младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева, совершивших 26 июня 1941 года первые тараны фашистских бомбардировщиков в небе над городом Остров. За эти воздушные бои Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8 июля 1941 года они были удостоены высокого звания Героев Советского Союза.