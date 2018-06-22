Мировые цены на нефть показали рост утром 22 июня

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак в Вене. Рекомендация комитета ОПЕК+ содержит особые позиции для некоторых стран, отметил министр.

Ранее Саудовская Аравия выступала за увеличение добычи нефти. Объем добычи предполагалось разделить пропорционально между странами ОПЕК+, готовыми поднять производительность.

На новостях из Вены мировые цены на нефть в пятницу утром растут. Уже к 08.14 мск цена фьючерсов на август на нефть марки Brent поднималась на 1,15%, до 73,89 доллара за баррель, еще больше прибавила нефть марки WTI - 1,25% на фьючерсы с тем же сроком поставки до 66,36 доллара за баррель.