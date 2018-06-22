Митинг-реквием в День всенародной памяти прошел в Брестской крепости

Фонограммой из патетических аккордов знаменитой симфонии Дмитрия Шостаковича и лазерной постановкой "Вторжение" ровно в половине четвертого утра начался сегодня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Встречать рассвет 22 июня в цитадели над Бугом для граждан Союзного государства уже давно стало патриотической традицией.

На 77-ю годовщину вероломного нападения гитлеровской Германии, по информации БЕЛТА, сюда приехали более полутора десятка официальных делегаций, в том числе из Москвы, Ставрополья, Ленинградской области.

Своих представителей направила ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области, Киевское товарищество ветеранов разведки ВМФ.

Среди гостей - участники военно-исторического слета "22 июня. Брестская крепость", бронепробега "Дорога мужества", международного мотоавтопробега "Победа без границ".

Митингу предшествовала акция "Дорога памяти". От главного входа в мемориал "Звезды" до площади Церемониалов были установлены лампады и фонари. Они указывали путь участникам и зрителям траурной церемонии к месту событий. На экране демонстрировались кадры довоенной кинохроники, фотографии воинов-защитников Брестской крепости, а звуки метронома отсчитывали последние часы и минуты мирной жизни.

Реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом началась в пять часов утра - сразу после митинга-реквиема. Местом проведения мероприятия уже не первый год становится территория Кобринского укрепления. Здесь на 32-й день войны тяжело раненный майор Гаврилов и принял свой последний бой с врагом.

В постановке было задействовано более 500 любителей истории из 11 стран - Беларуси, России, Австрии, Украины, Израиля, Чехии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Японии, Китая.

По сообщению агентства, для участия в VIII Международном военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость" в Беларусь прибыли около 1,5 тысяч реконструкторов.