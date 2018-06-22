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Рубрика: В мире

МО РФ обвинило ОЗХО в подтасовке фактов в докладах об инцидентах в Сирии

ОЗХО пренебрегает собственными стандартами деятельности и занимается подтасовкой фактов, представляя доклады по расследованиям инцидентов в Сирии. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Миссия по химинцидентам в Сирии проводит расследования, как заблагорассудится, это не имеет ничего общего с объективностью и беспристрастностью", - цитирует РИА Новости представителя военного ведомства.

Генерал отметил, что специалисты ОЗХО отказались выезжать в освобожденные территории Сирии для изучения складов боевиков, где хранились отравляющие вещества. Кроме того, в различных населенных пунктах республики, пострадавших от провокаций, отбор проб проводился с явными нарушениями, а результаты были сфальсифицированы.

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"Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств", - уточнил военный.

По словам Кириллова, сирийские "Белые каски", являясь пособниками террористов, пользуются покровительством Запада и устраивают провокации по схожим сценариям - применяя бомбы, а не химоружие. Однако воронки, оставленные взрывом, срочно ликвидируются, чтобы не было доказательств. Но ОЗХО закрывает на это глаза.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что ОЗХО становится политизированной структурой под влиянием США, Великобритании, Франции и их союзников.

"Используя инсценировки применения химического оружия обвиняют САР в нарушении конвенции, а Россию в содействии этому. На этом фоне организована кампания по превращению ОЗХО в политизированную структуру, наделенную полномочиями выносить жесткие обвинительные вердикты в адрес отдельных государств и их руководителей", - отметил генерал.

В мире Ближний Восток Сирия

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