На предприятии в Беларуси произошел взрыв, есть пострадавшие

В Беларуси в производственном цеху предприятия ОАО "ФанДОК" произошел взрыв. В результате происшествия госпитализирован рабочий.

"На момент взрыва в помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с термическими ожогами госпитализирован. От взрывной волны пострадали две женщины, они осмотрены медицинскими работниками, их жизни ничто не угрожает", - говорится в заявлении на сайте Следственного комитета страны.

В настоящее время ведется расследование инцидента. "Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования. В связи с этим опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица ОАО "ФанДОК" - указано в сообщении.