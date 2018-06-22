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Рубрика: В мире

На сторону правительства перешла часть "Сирийской свободной армии"

На сторону законного правительства Сирии перешла крупная группировка т.н. "Сирийской свободной армии", сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, входящим в Минобороны РФ.

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"После переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - уточнили в министерстве.

Достигнута договоренность о совместной борьбе против ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ).

В мире Ближний Восток Сирия

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