На сторону правительства перешла часть "Сирийской свободной армии"

На сторону законного правительства Сирии перешла крупная группировка т.н. "Сирийской свободной армии", сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, входящим в Минобороны РФ.

"После переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - уточнили в министерстве.

Достигнута договоренность о совместной борьбе против ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ).