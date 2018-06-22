Нефть WTI дорожает на новостях ОПЕК

Цена на нефть марки WTI поднялась более чем на пять процентов в пятницу на фоне новостей о решении ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению сделки, свидетельствуют данные торгов​​​. На 22.25 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,3 процента - до 75,48 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть WTI росли на 5,2 процента, до 68,92 доллара за баррель. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи нефти.

В пятницу ОПЕК приняла решение вернуться к 100%-ному выполнению сделки. Эти новости подтолкнули вверх цены на нефть. Также на динамике стоимости нефти сказались данные по снижению числа буровых установок в США за неделю. В частности, по данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, за неделю общее число буровых установок в США снизилось на 0,7 процента до 1052 штук. В конце 2016 года в Вене ОПЕК и ряд стран, не входящих в организацию (ОПЕК+), договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Россия должна была снизить добычу на 300 тысяч баррелей.

Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.