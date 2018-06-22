Сегодня в Москве состоялось заседание общего собрания клубов российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). По его итогам было принято одно очень важное решение.

Вместо "Амкара" в элитном дивизионе сыграет "Анжи". Напомним: махачкалинцы вылетели из Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. В то время как пермяки заняли 13-е место, а в стыковых матчах переиграли "Тамбов". Однако затем "Амкар" не смог получить лицензию для участия в РФПЛ из-за финансовых проблем. А спустя некоторое время клуб прекратил существование.

В свою очередь "Анжи" уступил в стыках "Енисею". Но согласно регламенту махачкалинцы были главными претендентами на замену "Амкара".

Сегодня же РФПЛ проголосовала за реформу розыгрыша Кубка страны со следующего сезона в пользу двухматчевой системы. Со стадии четвертьфинала победитель будет определяться по итогам двух встреч, а не одной. Что касается финала турнира, то он, как раньше, будет состоять из одного матча.