Опубликованы рассекреченные документы Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби обнародованы рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны. Материалы публикует на своем сайте министерство обороны РФ.

Ведомство предлагает познакомиться, в частности, с первыми директивами высшего военного командования СССР, различными приказами и документами по военным округам, включая наградные листы. В одном из них летчик-истребитель Степан Здоровцев был награжден званием Герой Советского Союза. В пояснении указывается, что младший лейтенант в воздушном бою 26 июня 1941 года, "израсходовав патроны, отрубил винтом оперение самолета противника, самолет противника сгорел". Здоровцева навечно зачислили в списки его эскадрильи, наградную грамоту вручили жене.

Как отметили в Минобороны, обнародование рассекреченных материалов "ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы". Кроме того, это является "важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи".