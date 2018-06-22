Первое дерби между "Спартаком" и ЦСКА в новом сезоне пройдет в сентябре

Сегодня представители клубов российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) согласовали проект календаря чемпионата страны, который будет представлен на утверждение исполкому РФС.

Первое дерби двух непримиримых соперников - ЦСКА и "Спартака" - в следующем сезоне пройдет 23 сентября на Песчаной улице. Второе - на домашнем стадионе "красно-белых" в Тушино - 7 апреля 2019 года.

Стартует сезон 29 июля матчем чемпиона страны столичным "Локомотивом" и "Уфой". В тот же день ЦСКА встретится в Самаре с "Крыльями Советов", а "Спартак" примет вернувшийся в элитный дивизион "Оренбург". Последний тур запланирован на 26 мая.

Сегодня же важные новости поступили из стана ЦСКА и "Спартака". Руководство "красно-белых" обжаловало решение УЕФА о запрете на продажи билетов на два гостевых матча из-за беспорядков, устроенных болельщики столичного клуба в Бильбао во время игры Лиги Европы с "Атлетиком".

В то же время ЦСКА пополнился вторым новичком в летнее межсезонье. Вслед за защитником сборной Исландии Хердуром Магнуссоном, армейцы подписали словенского полузащитника Яка Бийола. Он уже прибыл в расположение "красно-синих" на сборе в Австрии.