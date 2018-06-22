Пятый канал завоевывает все большую популярность у телезрителей

Все больше телезрителей отдают свое предпочтение Пятому каналу. По итогам завершившегося телевизионного сезона, Пятый канал установил сразу несколько рекордов, заняв третье место в аудитории "Женщины 25-59 лет" в прайм-тайм рабочих дней, отвоевав 10,2% доли аудитории, а также четвертое место в аудитории 4+ (доля 6,1%) и 18+ (доля 6,3%), сутки в целом. Об этом говорится в исследовании компании Mediascope.

Фото: предоставлено Пресс-службой Пятого канала

Кроме того, Пятый канал является лидером среди всех национальных вещателей по длительности просмотра. Зрители в возрасте от 25 до 59 лет смотрят канал 83 минуты в сутки, а женщины 25-59 лет - 96 минут.

Растет и аудитория Пятого. Так, с 2010 по 2018 год рост составил 201%.

Что же смотрят зрители Пятого канала? В первую очередь - это выпуски новостей "Известия" по будням. В вечернем информационном прайм-тайме Пятый занимает четвертое место среди всех федеральных каналов с долей 7,6% в аудитории телезрителей 25-59 лет. И второе место в аудитории "Женщины 25-59 лет" (доля 9,6%).

Фото: предоставлено Пресс-службой Пятого канала

Помимо новостных передач, зрителей привлекает богатое разнообразие детективных сериалов и премьерных многосерийных проектов с участием звезд российского кино. Новые сезоны "Последнего мента", сериалы "Свои", "Спецы", "Захват", "Охота на гауляйтера", "Седьмая руна", "Страсть" и "Страх в твоем доме" получили высокую зрительскую оценку.

Так, долгожитель российского эфира - сериал "След" собрал внушительные 8,3% аудитории зрителей в возрасте 25-59 лет и 10,7% в аудитории "Женщины 25-59 лет". А сериал собственного производства "Свои" обеспечил Пятому каналу среднюю долю показа 12,2% и рейтинг 2,5 в аудитории в возрасте 25-59 лет.

Также телезрители охотно смотрят такие передачи как "Мое родное" с Михаилом Боярским (6,7% в аудитории 25-59 лет), "Общежитие по-советски" (8% в аудитории 25-59 лет), "Мое советское телевидение" (6,5% в аудитории 25-59 лет).

Фото: предоставлено Пресс-службой Пятого канала

Помимо новостей, детективов и развлекательных передач, у Пятого канала есть уникальный социальный проект, не имеющий аналогов на российском телевидении. И здесь, в первую очередь, важен не рейтинг, а результат. Это проект "День добрых дел", в котором журналисты и звезды российского кино рассказывают о детях, нуждающихся в лечении, тем самым привлекая внимание к проблеме и помогая собрать средства на лечение. За три года существования проекта благодаря зрителям Пятого канала и благотворительным фондам удалось собрать 3 миллиарда рублей и спасти сотни детских жизней.

Другой важный социальный проект - "День ангела". Это серия передач, в которой сбываются мечты воспитанников детских домов. Пятый канал совместно с приглашенными российскими знаменитостями отмечает дни рождения и именины детишек в самых удивительных местах, о которых им только приходилось мечтать. Но самое заветное желание для любого ребенка из детского дома - найти родителей. За 5 лет существования передачи почти 200 участников программы обрели свой дом.

Фото: предоставлено Пресс-службой Пятого канала

Уже 23 июня, в разгар лета и вопреки телевизионным традициям, на Пятом канале начнется новый юбилейный сезон, который откроет одно из самых масштабных и ярких телевизионных событий года - шоу "Алые паруса". Вот уже несколько лет Пятый канал совместно с Акционерным Банком "РОССИЯ" организуют это шоу, которое с каждым годом приобретает новые краски, становится все интереснее и зрелищнее.

В 2017-м году трансляция "Алых парусов" на Пятом собрала рекордные 7,1% аудитории "18+", а заключительную часть водной феерии посмотрело 12,2 % всех российских зрителей.

Фото: предоставлено Пресс-службой Пятого канала

Праздник "Алые паруса" был признан лучшим городским событием в Европе. Первое место грандиозному шоу присудило авторитетное жюри 11-го Международного фестиваля событийного маркетинга и живых коммуникаций EuBea. А в 2017 году за "Алые паруса" Пятый канал получил самую престижную телевизионную премию "ТЭФИ" в категории "Событие телевизионного сезона".

Также этим летом на канале стартовал смелый и необычный проект - шоу "Народное караоке". Пятый отправился во всероссийский тур, в котором вместе с Хором Турецкого всё лето выступал на центральных площадях городов России и пел любимые всей страной песни со зрителями. Самара, Тольятти, Великий Новгород и Пенза уже присоединились к проекту. В конце июля "Народное караоке" окажется в Санкт-Петербурге. Участие сможет принять любой желающий.

Новый телевизионный сезон станет для Пятого канала юбилейным. Поэтому телезрителей ждут приятные сюрпризы - интересные, необычные и увлекательные проекты.