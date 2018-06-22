Подготовку покушения на Януковича в 2014 году вновь подтвердили

Сегодня Оболонский суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. На заседании еще один свидетель заявил о готовящемся в 2014 году покушении на Януковича.

"Была группа, задача которой ликвидировать президента 22 февраля 2014 года во время "Съезда депутатов всех уровней" во Дворце спорта в Харькове. Вторая подобная группа, как сказал (экс-глава штаба Службы безопасности президента Владимира) Павленко, была на улице. То есть, если не сработает основная, то должна была сработать вторая, резервная, с применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью. Самое уязвимое место - при посадке в автомобиль", - приводит ТАСС слова экс-охранника Януковича Сергея Бернацкого, выступающего в качестве свидетеля защиты в Оболонском районном суде Киева.

Напомним, ранее в суде выступал экс-руководитель штаба службы безопасности Януковича, который также рассказал, что радикалы намеревались забросать бывшего украинского президента коктейлями Молотова и сжечь заживо.