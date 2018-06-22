Порошенко разрешил российскому омбудсмену Москальковой въезд на Украину

Украинские власти сняли запрет на въезд в страну российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Это сделано для того, чтобы уполномоченная смогла посетить задержанных на Украине россиян.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину ", - передает ТАСС слова украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Сама Денисова при этом воспользовалась возможностью посетить арестованных в России украинцев, о чем главы двух государств договорились ранее.