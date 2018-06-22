Посольство РФ уведомило принца Чарльза о позиции британцев по делу Скрипалей

Российское посольство в Великобритании направило принцу Уэльскому Чарльзу письмо, в котором изложены негативные стороны текущего расследования инцидента в Солсбери.

"Сегодня мы направили Принцу Чарльзу письмо, в котором обозначили нашу позицию по инциденту в Солсбери. Россия не имеет отношения к произошедшему и продолжает требовать доступа к расследованию и пострадавшим российским гражданам. К сожалению, британские власти либо отвечают отказами, либо вовсе не отвечают на наши запросы, грубо нарушая международное право, - указано на сайте российской дипмиссии в Лондоне. - Вновь призываем британские власти прекратить антироссийскую кампанию, наносящую серьезный ущерб отношениям между нашими народами, и запустить совместное с Россией расследование с целью установления истинных причин произошедшего в Солсбери".

В пресслужбе посольства РФ также отметили, что многие британцы направляют в диппредставительство письма, где подвергают критике действия своих властей, способствующие беспричинной конфронтации с Россией.

Принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла сегодня побывали в Солсбери, чтобы выказать свою поддержку жителям в связи с произошедшем в городе покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.