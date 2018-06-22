Премьер Японии впервые за 40 лет посетит Иран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может прибыть в июле в Иран для переговоров с президентом страны Хасаном Рухани.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Kyodo, это станет первым за 40 лет случаем визита действующего японского премьера в Иран. Последний раз это сделал Такео Фукуда в 1978 году.

Ожидается, что Абэ выразит поддержку японской стороны сохранению ядерной сделки между Ираном и мировыми державами (Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Ранее стало известно, что Тегеран допустил возможность вслед за США выйти из указанного соглашения в течение ближайших недель.

Отмечается также, что визит Абэ может способствовать развитию экономических отношений между Токио и Тегераном.