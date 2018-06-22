Премьер-министр Узбекистана: В республике не хватает учителей русского языка

Власти Узбекистана обеспокоены тем, что в регионах республики не хватает учителей русского языка. Об этом, в частности, заявил глава правительства республики Абдулла Арипов во время совещания, где обсуждали вопросы образовательной системы страны, сообщает портал "Русский мир".

Премьер подчеркнул, что в Узбекистане разрушена созданная в Советском Союзе система преподавания русского языка, в пользу преподавания английского. По мнению Абдуллы Арипова, выучить в школе английский язык - это совсем неплохо, но раньше в стране работали замечательные специалисты, которые учили детей и русскому, немецкому, французскому языкам.

Между тем, дефицит кадров испытывают и русские школы. К примеру, на нехватку преподавателей периодически жалуются в социальных сетях даже родители ташкентских школьников из престижных школ.

Объясняется это востребованностью русского языка в жизни страны.

"Сегодня все хотят отдать своих детей в русскоязычные школы, классы, даже в тех случаях, когда ребенок не знает языка совсем, - цитирует министра народного образования Узбекистана Улугбека Иноятова сайт "Новости Узбекистана".

Власти пытаются решить проблему учительских кадров, увеличивая квоты на педагогические специальности с русским языком обучения, вводя курсы повышения квалификации. По словам Иноятова, на подходе и проект закона, направленного на повышение роли преподавателя, в котором будет предусмотрен ряд льгот для сотрудников учебных заведений.