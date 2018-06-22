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Рубрика: Власть

Дипломатия в спорте

Владимир Путин встретился с новым главой ОКР
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск №7597 (134)
О том, что еще нужно сделать для российского спорта, президент поговорил с новым главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.
Станислав Поздняков рассказал президенту о планах по подготовке к ближайшим Олимпиадам. Фото: РИА Новости Станислав Поздняков рассказал президенту о планах по подготовке к ближайшим Олимпиадам. Фото: РИА Новости
Станислав Поздняков рассказал президенту о планах по подготовке к ближайшим Олимпиадам. Фото: РИА Новости

"Прежде всего хочу вас поздравить с избранием на такую заметную и важную позицию - президента Олимпийского комитета России. Хочу пожелать вам успехов", - заявил российский лидер. "За последние годы в российском спорте сделано немало, можно сказать много. Мы добились хороших, больших, ярких результатов и побед, о чем говорит, во всяком случае до сих пор, то, как проводится этот чемпионат мира по футболу ФИФА, и прежние наши достижения тоже об этом говорят", - отметил глава государства. "Но и проблем много в российском спорте", - продолжил он.

Президент рассчитывает, что знания и опыт Позднякова позволит сделать следующие шаги в организации российского спорта. "Для этого нужно активно работать с федерациями, министерством спорта, правительством, общественными организациями, общественностью в самом широком смысле этого слова, со СМИ, и, разумеется, с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом", - сказал он.

Фото: Ван Найсян
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Поздняков поблагодарил за поздравления. "Для меня, конечно, это большая честь - возглавить Олимпийский комитет России", - сказал он. "Я как человек, посвятивший всю свою жизнь спорту, в разных ипостасях, так сказать, видел успехи, заметные успехи в этой отрасли", - оценил он и поблагодарил главу государства за системный и внимательный подход к развитию спорта.

"Безусловно, вы очень верно заметили, что международная деятельность Олимпийского комитета - один из приоритетов нашей работы. В этом смысле ОКР - некий институт спортивной дипломатии", - сказал Поздняков. "И, после того как Олимпийский комитет России был полностью восстановлен в правах в конце февраля этого года, безусловно, наша главная задача - вернуть доверие наших международных партнеров к самой структуре ОКР, к тем делам, которые мы делаем. И мы сейчас как раз готовим ряд предложений Международному олимпийскому комитету", - объявил он. В том числе это конкретный набор мероприятий, которые можно совместно с МОК реализовывать в нашей стране.

Своей главной задачей новый президент ОКР считает возвращение доверия международных партнеров

Говоря о подготовке к Олимпийским играм-2020 в Токио, докладчик заметил, что "безусловно, здесь нужно концентрированно, вместе с министерством спорта, другими общероссийскими спортивными федерациями, другими структурами, слаженно подойти к этой работе". Следующие зимние Игры будут через четыре года в Пекине, и к ним также нужно готовиться. "То есть перед нами стоит очень много таких серьезных задач, которые, безусловно, будут требовать вашей поддержки и вашего внимательного отношения к этой отрасли - к спорту", - подытожил глава ОКР. "Будем работать. Вам успехов", - пожелал президент.

Тем временем

Президенты Украины и России провели телефонный разговор - по инициативе Петра Порошенко. С российской стороны была подтверждена безальтернативность Минского комплекса мер и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы и "нормандской четверки". Владимир Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирных граждан в результате участившихся обстрелов украинскими силовиками. Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Была затронута тема обмена удерживаемыми лицами и посещения омбудсменами российских граждан в заключении на Украине, и украинских - в России. Об этом телефонном разговоре Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Состоялся обмен мнениями о состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины.

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