При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки

При отборе медицинских проб при расследовании предполагаемой химатаке в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены нарушения. Такое заявление сделал глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Расследование в Сирии МУФС проводится как заблагорассудится, это не имеет ничего общего с объективностью и беспристрастностью", - цитирует Кириллова РИА Новости.

Он также подтвердил, что Россия заботится о репутации ОЗХО, стремится помочь организации в работе, при этом оперирует реальными фактами и аргументами.