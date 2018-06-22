Путин и Мун Чжэ Ин заявили об общих подходах к северокорейской проблеме

Лидеры России и Южной Кореи завершили беседу в узком составе, и в Кремле начались переговоры с участием делегаций.

"Уверен, сегодняшняя встреча будет очень полезной, - заявил Владимир Путин. - В узком составе мы обсудили наиболее важные, чувствительные вопросы. Отметили, что двусторонние отношения развиваются весьма позитивно".

"У нас в значительной мере совпадают подходы к разрешению острых международных вопросов, в том числе касающихся северокорейской ядерной программы, - продолжил российский лидер. - И сейчас есть возможность послушать наших коллег, которые, надеюсь, конкретизируют некоторые направления нашего взаимодействия".

"Для меня большая честь нанести государственный визит в Россию", - сказал, в свою очередь, Мун Чжэ Ин и поблагодарил российскую сторону за теплый прием. По его словам, на переговорах в узком составе речь шла также о будущем двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове.

"Мы с президентом Путиным имеем сходство и во внутренней политике по развитию страны", - также сказал южнокорейский лидер, пояснив, что в послании Федеральному собранию президент России обратил особое внимание на задачи повышения уровня жизни, увеличение зарплат. "Это такая же политика, проводимая мной в Корее, в центре которой стоит человек", - сравнил Мун Чжэ Ин.

"У нас схожая политическая философия с президентом Путиным, - добавил глава Южной Кореи. - Мы самые оптимальные партнеры друг для друга".