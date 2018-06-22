Путин назначил новых советников

Глава государства освободил от должности своего советника Александра Бедрицкого, ранее он занимал должность советника президента-спецпредставителя по вопросам климата. Новым советником Владимир Путин назначил Абубакара Эдельгериева, который возглавлял правительство Чеченской республики.

Еще одним советником президента, причем на общественных началах, стал Валентин Юмашев, член правления "Ельцин Центра". В 1997-1998 годах Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, в 1996-1997 и 1998-1999 годах был советником главы государства.

Уполномоченным по правам ребенка переназначена Анна Кузнецова. Свои должности сохранили замглавы протокола президента Михаил Казаринов и заместитель пресс-секретаря главы государства Юрий Свиридов.

Глава государства утвердил руководство управлений президента. Инна Биленкина назначена начальником Управления по научно-образовательной политике; Олег Говорун - начальником Управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия; Андрей Липов - начальником Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи; Александр Манжосин - начальником Управления по внешней политике; Михаил Михайловский - начальником Управления по работе с обращениями граждан и организаций; Сергей Новиков - начальником Управления по общественным проектам; Владимир Осипов - начальником Управления по государственным наградам; Сергей Осипов - начальником Управления информационного и документационного обеспечения президента; Владимир Симоненко - начальником Экспертного управления; Александр Смирнов - начальником Управления по общественным связям и коммуникациям; Антон Федоров - начальником Управления по вопросам государственной службы и кадров; Александр Харичев - начальником Управления по обеспечению деятельности Госсовета; Андрей Цыбулин - начальником Управления пресс-службы и информации президента; Андрей Чоботов - начальником Управления по вопросам противодействия коррупции; Андрей Ярин - начальником Управления по внутренней политике; Владимир Чернов - начальником Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Александр Голублев назначен руководителем Канцелярии президента, Анна Куликова - начальником Управления протокола.

Новый глава Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и ранее работал в Кремле: был замначальника управления президента по внутренней политике. Его предшественника во главе этого управления Михаила Брюханова Владимир Путин назначил заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.