Путин назначил новых советников

Новости

На Кубани онкологи восстановили пациенту нос из ребра 15:33
Как правильно загорать на солнце 15:10
Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии 14:58
Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе 14:55
Бразилия - Коста-Рика - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
В Минске после шестилетней реконструкции открыли стадион "Динамо" 14:26
Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб 14:23
В горах Мурманской области эвакуировали туристку 14:22
В Саратове неуправляемый автобус сбил пешехода и снес три автомобиля 14:09
В Ростове-на-Дону открылся центр ядерной медицины 14:08
В Подмосковье начались поиски поставщиков для завода Mercedes 14:07
Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи 13:57
Врачи рассказали, как пережить надвигающуюся жару 13:55
Лукашенко не исключил появление "помещиков" на селе 13:52
В Тюмени начата проверка после инцидента с самолетом 13:45
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки 13:41
В Кремле не ответили на вопрос о встрече Путина и Болтона 13:39
Туляки протестируют новый электробус 13:36
Аграриям компенсируют финансовые потери из-за повышения цен на топливо 13:34
В Кремле не стали раскрывать детали возможной встречи Путина и Трампа 13:30
Путин пока не планирует посещать матч Россия-Уругвай 13:26
Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России 13:25
Названы города с самыми дорогими выпускными платьями 13:25
Неизвестный ранил ножом восемь человек в Китае 13:21
Подготовку покушения на Януковича в 2014 году вновь подтвердили 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 14:30
Рубрика: Власть

Путин назначил новых советников

Текст: Кира Латухина
Президент произвел ряд кадровых перестановок в своей администрации. В том числе они коснулись его советников и глав управлений. Владимир Путин подписал указы "О должностных лицах Администрации президента Российской Федерации" и ряд других документов о назначениях.

Глава государства освободил от должности своего советника Александра Бедрицкого, ранее он занимал должность советника президента-спецпредставителя по вопросам климата. Новым советником Владимир Путин назначил Абубакара Эдельгериева, который возглавлял правительство Чеченской республики.

Еще одним советником президента, причем на общественных началах, стал Валентин Юмашев, член правления "Ельцин Центра". В 1997-1998 годах Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, в 1996-1997 и 1998-1999 годах был советником главы государства.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент утвердил состав своей администрации

Уполномоченным по правам ребенка переназначена Анна Кузнецова. Свои должности сохранили замглавы протокола президента Михаил Казаринов и заместитель пресс-секретаря главы государства Юрий Свиридов.

Глава государства утвердил руководство управлений президента. Инна Биленкина назначена начальником Управления по научно-образовательной политике; Олег Говорун - начальником Управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия; Андрей Липов - начальником Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи; Александр Манжосин - начальником Управления по внешней политике; Михаил Михайловский - начальником Управления по работе с обращениями граждан и организаций; Сергей Новиков - начальником Управления по общественным проектам; Владимир Осипов - начальником Управления по государственным наградам; Сергей Осипов - начальником Управления информационного и документационного обеспечения президента; Владимир Симоненко - начальником Экспертного управления; Александр Смирнов - начальником Управления по общественным связям и коммуникациям; Антон Федоров - начальником Управления по вопросам государственной службы и кадров; Александр Харичев - начальником Управления по обеспечению деятельности Госсовета; Андрей Цыбулин - начальником Управления пресс-службы и информации президента; Андрей Чоботов - начальником Управления по вопросам противодействия коррупции; Андрей Ярин - начальником Управления по внутренней политике; Владимир Чернов - начальником Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Александр Голублев назначен руководителем Канцелярии президента, Анна Куликова - начальником Управления протокола.

Новый глава Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и ранее работал в Кремле: был замначальника управления президента по внутренней политике. Его предшественника во главе этого управления Михаила Брюханова Владимир Путин назначил заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Власть Работа власти Госуправление

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению