Президент России Владимир Путин продолжил кадровые перестановки в своей администрации. На этот раз они коснулись в том числе и Совета безопасности РФ.

На сайте Кремля опубликован указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации". Им вновь стал Николай Патрушев. В Кремле не стали раскрывать детали возможной встречи Путина и Трампа Еще президент утвердил первого заместителя и заместителей секретаря Совбеза. Первым заместителем секретаря СБ РФ назначен Юрий Аверьянов. Заместителями секретаря Совбеза - Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов, Олег Храмов. Все сохранили свои должности. Указы вступают в силу со дня подписания.