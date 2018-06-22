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Рубрика: Власть

Путин пригласил корейцев активнее участвовать в дальневосточных проектах

Текст: Кира Латухина
После переговоров в Кремле президенты России и Кореи выступили с заявлениями для прессы. Владимир Путин вновь пригласил коллегу на Восточный экономический форум, призвал инвесторов активнее подключаться к дальневосточным проектам и приветствовал настрой Вашингтона и Пхеньяна на комплексное решение северокорейского кризиса.

Мун Чжэ Ин рассказал про план "девяти мостов сотрудничества" и сообщил, что скоро можно будет обследовать пассажиров прямо в поезде Транссиба.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве обсудили приоритетные направления сотрудничества РФ и Кореи

"Корея - важный партнер России в АТР", - заявил после переговоров в Кремле Путин.

Экономические связи развиваются динамично и республика уже вышла на второе место среди основных торговых партнеров России в АТР. На российском рынке работают свыше 150 крупнейших компаний из Кореи. Ключевая сфера сотрудничества - энергетика, подчеркнул Путин. Россия надежно снабжает Корею энергоресурсами. В 2017 году корейские потребители получили 12,5 млн тонн нефти, почти 2 млн тонн СПГ и 26 млн тонн угля. Компании из Кореи способствуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике. На корейских верфях строится 15 танкеров-газовозов ледового класса. Обсуждается участие корейской стороны в проекте "Арктик СПГ-2".

Москва также предложила Сеулу активнее подключаться к программам на Дальнем Востоке. Перспективные проекты будут обсуждаться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, и российский президент напомнил о своем приглашении.

"Были бы рады видеть президента Кореи в качестве почетного гостя", - сказал он.

Среди проектов он назвал модернизацию свободного порта "Владивосток", технологическое обновление судостроительного завода "Звезда", обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали. Особое внимание лидеры уделили ситуации на Корейском полуострове. По словам российского президента, обстановка там постепенно улучшается в последнее время. "Приветствуем настрой Пхеньяна и Вашингтона на комплексное решение кризиса через диалог и переговоры. Рассчитываем, что это позволит существенно снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, а в будущем - создать условия для формирования устойчивой системы безопасности для всех стран региона", - сказал он. Завтра в Ростове-на-Дону состоится футбольный матч Мексика-Корея.

"Уверен, будет яркая, интересная игра, - заметил Путин и пожелал незабываемых впечатлений.

Также он поблагодарил за теплый прием спортсменов и болельщиков во время Зимних Олимпийских Игр. Мун Чжэ Ин поздравил российского президента с успешным ходом чемпионата мира по футболу.

"На всей территории России царит празничное настроение, - сказал он. - Российская сборная показывает хорошие результаты... Корейские болельщики тоже не спят ночами".

Корейский президент отметил безграничный потенциал Дальнего Востока.

"Посетив Москву, я еще более преисполнился надеждой на совместное будущее сотрудничества", - заметил он. "У нас общие цели - улучшить жизнь гражданам", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Он также сказал, что надеется на активизацию сотрудничества в промышленности и инновациях.

"Наши страны будут еще более тесно сотрудничать, чтобы реализовать общее видение - мир и совместное процветание Дальнего Востока и Евразии в целом", - продолжил корейский президент и напомнил про свое предложение - "девять мостов сотрудничества" - железные дороги, электроэнергия, газ, судостроение, портовая инфраструктура и другие. Ожидаю, что план будет принят в ближайшие дни, добавил он.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Путин и Мун Чжэ Ин заявили об общих подходах к северокорейской проблеме

"Будем укреплять здоровье и благосостояние граждан", - заверил Мун Чжэ Ин. "Скоро в Сколкове откроется корейская больница", - сообщил он. Более того - "в ближайшем будущем можно будет дистанционно проводить диагностическое обследование пациентов посредством цифрового диагностического оборудования, которое будет установлено в вагоне поезда, следующего по Транссибу", - удивил новацией корейский президент. "Мы ожидаем, что сможем спасти больше жизней благодаря усилиям и мудрой политике двух стран в сфере здравоохранения и медицины", - сказал он.

Также Мун Чжэ Ин упомянул проекты трехстороннего сотрудничества - двух Корей и России, началом которых могло бы стать соединение железных дорог, электросетей и газопроводов.

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