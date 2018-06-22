Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.

Память павших в годы Великой Отечественной войны также почтили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководство Вооруженных сил, администрации Кремля, правительственные чиновники, парламентарии, представители ветеранских организаций, основных конфессий и кадеты.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Владимир Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших. Цветы возложили и другие участники церемонии.

Военные Сухопутных войск, Военно-космических сил и Военно-морского флота прошли торжественным маршем. Глава государста также возложил цветы на аллее городов-героев.