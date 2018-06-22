Из ярославского ТРЦ эвакуировали тысячу человек

Накануне вечером из-за срабатывания пожарной сигнализации в ТРЦ "Аура" в Ярославле были эвакуированы 951 человек, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 19.50. Причиной тревоги стал кулер, загоревшийся в подсобке киоска по продаже мороженого на фудкорте третьего этажа. Очаг пожара находился рядом с кинозалами. После появления дыма была объявлена тревога, посетители и сотрудники ТРЦ покинули здание.

По рассказам очевидцев, эвакуация проходила спокойно, без паники. Автомобили с платной парковки под "Аурой" выпускали бесплатно. Возгорание ликвидировала служба безопасности ТРЦ до прибытия пожарных. В 21.10 торгово-развлекательный центр возобновил работу.