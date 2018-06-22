Москвичи встали в "дачных" пробках

Заторы на дорогах в Москве уже больше часа держатся на отметке 7 баллов, по оценке сервиса Яндекс.Пробки. Москвичи массово выезжают за город.

Сейчас пробка образовалась на внешней стороне Садового кольца от Курского вокзала до Баррикадной улицы, стоят набережные рядом с Кремлем, много затруднений на Третьем транспортном кольце.

Также стоят выезды за город на Новорижском, Волоколамском, Ленинградском шоссе. Трудно проехать по ближайшим к Москве городам: Люберцам, Химкам.

Напомним, ранее центр организации дорожного движения просил водителей, по возможности, сдвинуть время выезда из города и уехать либо до 16-00, либо уже после 22-00.