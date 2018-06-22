Ник Кейв рассказал о своем любимом русском писателе и "диких" фанатах

Легендарный рок-музыкант Ник Кейв снова выступит в России - 25 июля в Санкт-Петербурге и 27 июля в Москве. Перед этим Ник Кейв дал интервью, в этот раз только официально являющимся информационными спонсорами предстоящих концертов СМИ. И рассказал о своих давних отношениях с российскими рок-фанатами.

- Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку, - рассказал теперь РИА Новости Ник Кейв.

А попутно назвал своего любимого писателя и даже произведение. Это Федор Михайлович Достоевский и его рассказ "Сон смешного человека". После чего Ник Кейв пояснил свой выбор:

- Мой любимый русский писатель, может, даже просто мой самый любимый писатель - это Федор Достоевский. Мне особенно нравится его рассказ "Сон смешного человека". Мне нравится его психоделическая природа, поиск смысла жизни и общий мистический стиль повествования. Мне нравится его концовка, которая, в общем-то, очевидная, но правдивая - мы должны любить друг друга так же, как любим самих себя. Красиво…

Зная о приверженности Ника Кейва к мрачноватой, тягучей, странной и трагически-горделивой музыке, наверное, мало кто удивился такому выбору…

Такие же песни звучат и на новом альбоме музыканта и его группы Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton tree.

Именно этот диск и классические хиты коллектива станут основой для предстоящих концертов Ника Кейва в России.

Кстати



Любопытно, что с самим Ником Кейвом мало кто сравнится в дикости поведения на сцене! На одном из концертов в "Крокус Сити Холле" он так вошел в раж, что начал жестко крушить аппаратуру, микрофонные стойки, мониторы и инструменты на сцене.



Зрители в зале сразу ничего не поняли, сочтя это элементом шоу. Но Ник Кейв, как и герои Достоевского, шутить не любит - сломал тогда все по-настоящему… С таким не соскучишься.