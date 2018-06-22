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22.06.2018 12:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крупный оператор каршеринга пополнит свой парк на рекордные 3 тыс. авто

Текст: Светлана Батова

Один из крупнейших операторов столичного каршеринга "Делимобиль" удваивает свой парк автомобилей. После того, как весь парк будет подключен к системе, машины краткосрочной аренды будут практически всегда находиться в пяти минутах от клиентов.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
На машинах каршеринга можно будет проехать со скидкой по платным дорогам

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, всего приобретается 3000 авто Volkswagen Polo, которых еще не было в свободном парке операторов.

Сумма сделки не разглашается, но исходя из средней стоимости автомобиля в 700 тысяч рублей, она составит порядка нескольких миллиардов рублей.

Отмечается, что первые двести машин пополнят парк до конца июня, остальные - до конца осени.

Таким образом, парк компании составит 6000 авто и, как планируется, выведет ее по количеству машин на первое место среди всех операторов каршеринга.

Фото: Виктор Васенин
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Стоимость аренды не изменится: с 6:00 до 12:00 минута обойдется в 3 рубля, после этого времени - 7 рублей.

Ранее столичные власти озвучивали прогнозы о том, что парк столичного каршеринга может достигнуть в этом году размера в 15000 автомобилей. Как ранее писала "РГ", уже сейчас в нем более 10000 машин.

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